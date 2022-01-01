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Шурале
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Шурале, 1987

1987 / СССР
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

По мотивам одноименной сказки татарского поэта Габдуллы Тукая.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 января 1987
Возраст 0+
Режиссер
Галина Баринова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Шурале 1 постер
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