Шурале, 1987

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о выходе в прокат О фильме По мотивам одноименной сказки татарского поэта Габдуллы Тукая. Развернуть 4.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1987 Премьера в мире 1 января 1987 Возраст 0+ Режиссер Галина Баринова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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