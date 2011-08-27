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Ия Саввина
Ия Саввина
О персоне
Фильмография
Ия Саввина
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Дата рождения
2 марта 1936
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
27 августа 2011
Карьера
Актриса
Биография Ии Саввиной
Родилась 2 марта 1936 года. Воронеж, СССР (Россия).
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Фильмография Ии Саввиной
Высоцкий. Одесская тетрадь
документальный
2017, Россия
0.0
Слушая тишину
мелодрама
2007, Россия
7.0
Два товарища
комедия
2000, Россия
5.0
Лев и 9 гиен
анимация
1988, СССР
6.0
Запомните меня такой
драма
1987, СССР
8.0
Продлись, продлись, очарованье...
драма
1984, СССР
7.0
Слезы капали
комедия, драма, сказка
1982, СССР
7.0
Частная жизнь
драма
1982, СССР
7.0
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