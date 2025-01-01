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Рейтинги
6.5
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
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Жирафа и очки
Жирафа и очки
Zhirafa i ochki
18+
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анимация
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О фильме
Жирафа растранжирила деньги на массу ненужных вещей, и на необходимые очки денег не хватило.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1978
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhirafa i ochki, Giraffe and Glasses, Жирафа и очки
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Всеволод Ларионов
Татьяна Васильева
Герман Качин
Михаил Погоржельский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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