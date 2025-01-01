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Постер мультфильма Жирафа и очки
Постер мультфильма Жирафа и очки
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Жирафа и очки

Жирафа и очки

Zhirafa i ochki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жирафа растранжирила деньги на массу ненужных вещей, и на необходимые очки денег не хватило.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1978
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhirafa i ochki, Giraffe and Glasses, Жирафа и очки
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Герман Качин
Михаил Погоржельский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Жирафа и очки

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