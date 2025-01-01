У Императора Всероссийского Петра I был шут Балакирев, а еще любимый кот Василий. Царь постоянно твердил своему скомороху, что наука сильнее природы, однако тот так и не согласился с императорской точкой зрения. Однажды рассердился Петр на Балакирева и прогнал его прочь из страны. А когда шут вернулся, император простил его и пожаловал наградой. А еще наградил дворянским званием, звездой и почетной лентой своего кота Василия. Однако находчивый шут Балакирев отыскал способ доказать, что природа все-таки одолеет науку.