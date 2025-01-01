Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Шут Балакирев
1 постер
Киноафиша Фильмы Шут Балакирев

Шут Балакирев

Shut Balakirev 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

У Императора Всероссийского Петра I был шут Балакирев, а еще любимый кот Василий. Царь постоянно твердил своему скомороху, что наука сильнее природы, однако тот так и не согласился с императорской точкой зрения. Однажды рассердился Петр на Балакирева и прогнал его прочь из страны. А когда шут вернулся, император простил его и пожаловал наградой. А еще наградил дворянским званием, звездой и почетной лентой своего кота Василия. Однако находчивый шут Балакирев отыскал способ доказать, что природа все-таки одолеет науку.

  • В основу мультфильма легли русские народные сказки, анекдоты и рассказы про Петра I и его шута Ивана Балакирева. 
  • Режиссер «Шута Балакирева» Галина Баринова не раз обращалась в своем творчестве к русскому фольклору. Именно она создала такие мультфильмы, как «Кот Котофеевич» (1981), «Лиса Патрикеевна» (1982), «Волчище – серый хвостище» (1983) и другие. 
  • В мультфильме звучат мелодии XVIII столетия. Специально для «Шута Балакирева» их исполнил российский ансамбль старинной музыки «Мадригал». 
  • Наталья Гундарева, подарившая свой голос Екатерине I, в 1978 году сыграла другую императрицу – Екатерину II – в телеверсии спектакля «Капитанская дочка».

История про шута царя Петра Первого. Веселый балагур развлекает вельмож и ведет себя с царскими особами так, как никто другой бы не осмелился. В этом заключается привилегия дворового комедианта, и герой пользуется этим по полной.

Страна Россия
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Shut Balakirev, The Jester Balakirev, Шут Балакирев
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Клара Румянова
Александр Белявский
Александр Белявский
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Алексей Борзунов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шут Балакирев
Шурале 4.2
Шурале (1987)
Лев и 9 гиен 6.8
Лев и 9 гиен (1988)
Волчище – серый хвостище 7.4
Волчище – серый хвостище (1983)
Лиса Патрикеевна 6.6
Лиса Патрикеевна (1982)
Кот Котофеевич 7.3
Кот Котофеевич (1981)
Хитрая ворона 6.9
Хитрая ворона (1980)
Жирафа и очки 6.5
Жирафа и очки (1978)
Белая шкурка 6.3
Белая шкурка (1968)
Шапокляк 7.4
Шапокляк (1974)
Без этого нельзя 6.4
Без этого нельзя (1971)
Как стать большим 6.4
Как стать большим (1967)
Чебурашка идет в школу 7.5
Чебурашка идет в школу (1983)

Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Шут Балакирев

Похожие фильмы онлайн

Лиса Патрикеевна
 
Кот Котофеевич
 
Хитрая ворона
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше