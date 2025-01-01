Кот Котофеевич верно служил своим хозяевам много лет, но вот однажды он состарился и стал хуже ловить мышей. Разозлилась на него за это Старуха и велела своему мужу отнести Кота подальше в темный лес и оставить там. Не хотел Старик так поступать, но послушался жену. В лесу Кот Котофеевич быстро нашел новую знакомую – рыжую лису Лизавету Ивановну. Хитрая плутовка рассказала остальным лесным жителям, что познакомилась с тигром, чем немало напугала Зайца, Медведя и Волка. Звери захотели посмотреть на диковинного хищника хотя бы одним глазком. Тогда Лиса и Кот придумали, как перехитрить любопытных лесных обителей.
Как лиса коту другом стала.
|2 января 1981
|Россия
|12+