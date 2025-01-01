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Киноафиша Фильмы Кот Котофеевич

Кот Котофеевич

Kot Kotofeevich 18+
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О фильме

Кот Котофеевич верно служил своим хозяевам много лет, но вот однажды он состарился и стал хуже ловить мышей. Разозлилась на него за это Старуха и велела своему мужу отнести Кота подальше в темный лес и оставить там. Не хотел Старик так поступать, но послушался жену. В лесу Кот Котофеевич быстро нашел новую знакомую – рыжую лису Лизавету Ивановну. Хитрая плутовка рассказала остальным лесным жителям, что познакомилась с тигром, чем немало напугала Зайца, Медведя и Волка. Звери захотели посмотреть на диковинного хищника хотя бы одним глазком. Тогда Лиса и Кот придумали, как перехитрить любопытных лесных обителей.

  • Мультфильм снят по мотивам русской народной сказки «Кот и лиса». 
  • Режиссер «Кота Котофеевича» Гарина Баринова не раз черпала вдохновение в народных сказках. На основе русских сказочных сюжетов ею были сняты мультфильмы «Лиса Патрикеевна» (1982), «Волчище – серый хвостище» (1983), «Медведь – липовая нога» (1984). 
  • Актер Рогволд Суховерко также озвучивал Медведя в мультфильмах «Топчумба» (1980), «Про зайку Ой и зайку Ай» (1985), «Машенька» (1992). 
  • По этой же русской народной сказке были сняты мультфильмы «У страха глаза велики» (1946) и «Кот и лиса» (2004).

Как лиса коту другом стала.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 2 января 1981
Дата выхода
2 января 1981 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kot Kotofeevich, Cat Kotofeyevitch, Кот Котофеевич
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Кот Котофеевич

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