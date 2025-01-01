В одной из квартир двухэтажного дома в Одессе играет патефон. Звучат песни Леонида Утесова – одного из величайших певцов XX столетия. Звуки музыки привлекают внимание инопланетян, пролетавших мимо в своей тарелке. Пораженные этими прекрасными мелодиями, гости с другой планеты на время забирают с собой коробку грампластинок с композициями Утесова и его дочери Эдит. У себя дома они собираются перезаписать песни и разослать их своим друзьям, чтобы те тоже могли познакомиться с творчеством замечательного певца с планеты Земля.
На темы популярных песен в исполнении Утесова.