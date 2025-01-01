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Старая пластинка

Staraya plastinka 18+
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О фильме

В одной из квартир двухэтажного дома в Одессе играет патефон. Звучат песни Леонида Утесова – одного из величайших певцов XX столетия. Звуки музыки привлекают внимание инопланетян, пролетавших мимо в своей тарелке. Пораженные этими прекрасными мелодиями, гости с другой планеты на время забирают с собой коробку грампластинок с композициями Утесова и его дочери Эдит. У себя дома они собираются перезаписать песни и разослать их своим друзьям, чтобы те тоже могли познакомиться с творчеством замечательного певца с планеты Земля.

  • Режиссером «Старой пластинки» стал Вячеслав Котеночкин – создатель таких популярных мультфильмов, как «Лягушка-путешественница» (1965), «Ну, погоди!» (1969-1993), «Котенок с улицы Лизюкова» (1988) и многих других. 
  • Основой для мультфильма послужили песни легендарного советского артиста Леонида Утесова – «Му-му», «Маркиза», «Как много девушек хороших…», «Песня старого извозчика», «Улыбка». 
  • Леонида Утесова не стало в 1982 году. Мультфильм «Старая пластинка» стал своего рода данью памяти прославленного певца, способом познакомить с его творчеством новое поколение. 
  • Песню «Маркиза» Леонид Утесов исполнял в дуэте со своей дочерью – эстрадной певицей Эдит Утесовой.

На темы популярных песен в исполнении Утесова.

Страна СССР
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 9 марта 1982
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Staraya plastinka, The Old Record, Старая пластинка
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
В ролях
Леонид Утесов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Старая пластинка

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