С наступлением ночи на чердаке просыпаются привидения. Они собираются покинуть свое убежище, чтобы заняться своим любимым делом – пугать людей. К солидному пожилому призраку и его соседу присоединяется их младший товарищ, который хочет набраться побольше опыта. Выбор привидений падает на двух братьев, Юру и Колю, которые тайком отправились нарвать букет ко дню рождения мамы. Призраки принимают форму самых главных мальчишеских страхов, но удастся ли им напугать братьев и заставить их отступиться от своей цели?
Два брата отправляются в ночное путешествие за цветами для подарка своей маме. Их пытаются напугать три Страха, но мальчики смело преодолевают все препятствия, и тогда Страхи решают помочь им вернуться обратно.
|29 сентября 1981
|Россия
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