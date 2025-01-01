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Киноафиша Фильмы Ничуть не страшно

Ничуть не страшно

Nichut ne strashno 18+
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О фильме

С наступлением ночи на чердаке просыпаются привидения. Они собираются покинуть свое убежище, чтобы заняться своим любимым делом – пугать людей. К солидному пожилому призраку и его соседу присоединяется их младший товарищ, который хочет набраться побольше опыта. Выбор привидений падает на двух братьев, Юру и Колю, которые тайком отправились нарвать букет ко дню рождения мамы. Призраки принимают форму самых главных мальчишеских страхов, но удастся ли им напугать братьев и заставить их отступиться от своей цели?

  • Режиссером мультфильма стал Леонид Каюков, создавший целый ряд других замечательных историй для детской аудитории: «Подарок для самого слабого» (1978), «Седой медведь» (1988), «Чуффык» (1993). 
  • В 1983 году вышло продолжение мультфильма под названием «Змей на чердаке». Главных персонажей озвучивали те же артисты, которые озвучивали «Ничуть не страшно»: Олег Анофриев и Клара Румянова. 
  • Братьев Колю и Юру озвучила Елена Степаненко – известная артистка эстрады, юмористка и пародистка. 
  • Музыку к мультфильму написал Игорь Ефремов, а тексты песен – Генрих Сапгир. Песенка, которую исполняли Страхи, впоследствии не раз издавалась на сборниках песен из детских мультфильмов.

Два брата отправляются в ночное путешествие за цветами для подарка своей маме. Их пытаются напугать три Страха, но мальчики смело преодолевают все препятствия, и тогда Страхи решают помочь им вернуться обратно.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 29 сентября 1981
Дата выхода
29 сентября 1981 Россия 0+
Другие названия
Nichut ne strashno, Not Scary at All, Ничуть не страшно, Анітрохи не страшно
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Ничуть не страшно

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