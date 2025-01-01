Инспектор ГАИ Петр Зыкин слывет среди коллег чудаком – единственный из всех, он строго относится к нарушителям и не берет взяток. Однажды он останавливает «большую шишку» – Валентина Трунова, директора станции техобслуживания, и за превышение скорости отбирает у него водительские права. Попытки подкупа и шантаж не действуют, Зыкин стоит на своем даже вопреки воле начальства. В итоге его понижают в должности. Зато Трунов неожиданно для самого себя проникается уважением к принципиальному и честному инспектору.