Инспектор ГАИ Петр Зыкин слывет среди коллег чудаком – единственный из всех, он строго относится к нарушителям и не берет взяток. Однажды он останавливает «большую шишку» – Валентина Трунова, директора станции техобслуживания, и за превышение скорости отбирает у него водительские права. Попытки подкупа и шантаж не действуют, Зыкин стоит на своем даже вопреки воле начальства. В итоге его понижают в должности. Зато Трунов неожиданно для самого себя проникается уважением к принципиальному и честному инспектору.
Зыкин — принципиальный работник ГАИ. Для него не существует понятия «блатных». Честный работник дорожной службы относится ко всем по справедливости. Трунов — начальник СТО и привык, что со всеми может «договориться», однако в этот раз ему не повезло — Зыкин выписал ему штраф. Трунова это просто взбесило, и он решил использовать все свои связи, чтобы попортить нервы инспектору.
|6 июня 1982
|Россия
|16+
|10 октября 1982
|США