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Постер фильма Инспектор ГАИ
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Инспектор ГАИ

Inspektor GAI 18+
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О фильме

Инспектор ГАИ Петр Зыкин слывет среди коллег чудаком – единственный из всех, он строго относится к нарушителям и не берет взяток. Однажды он останавливает «большую шишку» – Валентина Трунова, директора станции техобслуживания, и за превышение скорости отбирает у него водительские права. Попытки подкупа и шантаж не действуют, Зыкин стоит на своем даже вопреки воле начальства. В итоге его понижают в должности. Зато Трунов неожиданно для самого себя проникается уважением к принципиальному и честному инспектору.

  • Режиссер Эльдор Уразбаев также снял фильмы «Транссибирский экспресс» (1977), «Визит к Минотавру» (1987), «Женская логика» (2002). 
  • Съемки фильма проходили в Прибалтике, в городе Лиепае, расположенном на берегу Балтийского моря. 
  • В 2003 году Эльдор Уразбаев и Александр Бородянский, написавший сценарий к «Инспектору ГАИ», сняли вольный ремейк фильма под названием «Ребята из нашего города». Сергей Никоненко снова исполнил в нем одну из главных ролей. 
  • «Инспектор ГАИ» стал шестым фильмом, в котором снимались вместе Сергей Никоненко и Никита Михалков. Также Никоненко сыграл роли в картинах, над которыми Михалков работал в качестве режиссера, – «...А я уезжаю домой» (1968), «Спокойный день в конце войны» (1970), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976).

Зыкин — принципиальный работник ГАИ. Для него не существует понятия «блатных». Честный работник дорожной службы относится ко всем по справедливости. Трунов — начальник СТО и привык, что со всеми может «договориться», однако в этот раз ему не повезло — Зыкин выписал ему штраф. Трунова это просто взбесило, и он решил использовать все свои связи, чтобы попортить нервы инспектору.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 6 июня 1982
Дата выхода
6 июня 1982 Россия 16+
10 октября 1982 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Inspektor GAI, A közlekedésrendészeti felügyelő, Der Sündenbock, Road Inspector, Traffic Officer, Инспектор ГАИ
Режиссер
Эльдор Уразбаев
В ролях
Марина Левтова
Марина Левтова
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Никита Михалков
Никита Михалков
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Инспектор ГАИ

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