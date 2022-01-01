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Николай Засухин
Николай Засухин
О персоне
Фильмография
Николай Засухин
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Дата рождения
7 апреля 1922
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 августа 1992
Карьера
Актер
Место рождения
Иващенково, Куйбышевская область (Чапаевск, Самарская область), РСФСР (Россия)
Биография Николая Засухина
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Фильмография Николая Засухина
Битва за Москву
военный, драма
1985, СССР / ГДР / Чехословакия / Вьетнам
7.0
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