Пять лучших новогодних мультфильмов из СССР

Советские мультфильмы можно смело считать бессмертной классикой. Их рисованные или пластилиновые персонажи в легкой и веселой форме расскажут детям о важных ценностях: дружбе, взаимопомощи, искренности, честности. А еще помогут поверить в чудо и скоротать время ожидания праздников, подарков и каникул.

Новогодние приключения Маши и Вити, 1975

Главные герои – скептик и прагматик Витя, доверяющий только науке, и Маша, которая верит в чудеса. Вместо с другими учениками младших классов ребята украшают школьную елку перед праздниками. Но Дед Мороз рассказывает им страшную новость: Снегурочка оказалась в плену у Кащея Бессмертного, который собирается устроить праздник для нечисти. Витя и Маша, заручившись помощью доброго старика-волшебника, направляются на помощь его внучке в сказочные края. Кащею удается об этом узнать, и он отправляет навстречу героям отряд сопротивления в виде дикого кота Матвея, Бабы-Яги и Лешего. Злодеи собираются разлучить малышей и расправиться с каждым…

Мороз Иванович, 1981

Иван Аксенчук создал мультфильм по сюжету сказки Одоевского, автор которой брал за основу русские народные истории, изменив известного персонажа Морозко. Мультипликационный фильм рассказывает о двух сестрах, которые жили в лесном домике с бабушкой. Дуняша, старшая, любила трудиться, а Малаша часто ленилась. Мороз Иванович, понаблюдав за этим, заколдовывает колодец, и сестры, решив набрать воды, попадают в сказочный мир, где добрый, но строгий волшебник учит их труду, усердию и взаимопомощи.

Падал прошлогодний снег, 1983

Реплики из этого абсурдного мультфильма давно разошлись в народе как афоризмы. Главный персонаж – обычный мужичок, ленивый, глуповатый и постоянно попадающий в нелепые истории. Авторитетная жена отправляет героя в лес за елкой для Нового года. В чаще он неоднократно путается, теряется, становится участником совершенно невероятных событий и возвращается домой с пустыми руками. Супруга снова посылает мужика за праздничным деревом. На этот раз он обнаруживает в зимнем лесу избушку на курьих ножках, а внутри – волшебную палочку. Неумело пользуясь магическим предметом, персонаж теряет свой облик и пытается его вернуть…

Зимняя сказка, 1981

Добрый мультфильм из серии «Сказок Сергея Козлова» создан Юрием Бутыриным. Картина рассказывает о двух неразлучных друзьях, Ежике и Медвежонке. Однажды Медвежонок, беззаботно играя в зимнем лесу, переел снега, несмотря на предостережения Снегиря. Он насчитал целых четыреста съеденных снежинок и тяжело заболел. Вернувшись домой, он слег в постель в бреду. Снегирь рассказал о случившемся Ежику, и тот помчался спасать друга. Все зиму незадачливый медведь лежал с температурой, а Ежик терпеливо ухаживал за ним. Добрый и милый мультфильм показывает детям, что такое настоящая дружба и готовность помочь в беде.

Сказка о Снегурочке, 1957

Кукольный мультфильм снят по мотивам одноименной народной сказки. Сюжет начинается с того, что одинокие старик и старуха слепили из снега фигуру девочки. Дед Мороз оживил ее, и у пожилой четы появилась добрая, умная красавица-дочь, трудолюбивая и веселая помощница, которую любили все вокруг. Но с приходом весны она все меньше играла и чаще пряталась в прохладе. Однажды ребята из деревни уговорили Снегурочку участвовать в игре с прыжками через костер…