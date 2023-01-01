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Новогодняя сказка Новогодняя сказка
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The New Year Tale Новогодняя сказка 1972 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Кадры из мультфильма «Новогодняя сказка»

Вся информация о мультфильме
Новогодняя сказка (1972) - фото 1 Новогодняя сказка (1972) - фото 2 Новогодняя сказка (1972) - фото 3
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
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2023, США, фантастика, боевик, приключения
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Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Хроники панголинов
Хроники панголинов
2023, Австралия, приключения, семейный
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