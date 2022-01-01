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Михаил Жерневский
Михаил Жерневский
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Михаил Жерневский
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Дата рождения
11 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Михаила Жерневского
Родился 11 августа 1983 года.
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Фильмография Михаила Жерневского
Нелегкое счастье
мелодрама
2016, Россия
5.0
Все о мужчинах
комедия
2016, Россия
5.0
Золотые ножницы
мелодрама, комедия
2013, Россия
0.0
Путь к сердцу мужчины
мелодрама
2013, Россия
6.0
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