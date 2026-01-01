Анна - дочь банкира, выросла в состоятельной семье с любящими родителями, которые давно заждались внуков. Анна никогда не считала себя красавицей, но сейчас верит, что и ей, наконец, улыбнулась удача. Она выходит замуж за молодого человека Егора. Но день своей свадьбы Анна узнает, что жених давно изменяет ей с другой, и решил жениться на ней только ради денег ее отца. Она сбегает из ЗАГСа и садится в ближайшее такси. Ехать ей некуда, и она предлагает случайному знакомому - таксисту Паше приютить ее на недельку у себя. Паше срочно нужны деньги, поэтому он соглашается, не представляя какие сюрпризы ждут его впереди. Оказывается, что Аня - «ходячая катастрофа», у нее в руках все горит и ломается. А тут еще из деревни приезжают родители Паши, которые принимают Аню за его долгожданную невесту. Чтобы не травмировать маму с больным сердцем, Паша просит Аню подыграть ему.