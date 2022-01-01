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Цена измены, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Брак Ольги и Сергея можно было бы назвать образцовым. Они вместе уже десять лет и по-прежнему любят друг друга. Идеальные отношения лишь омрачает болезнь их дочери Лизы, а еще патологическая ревность Сергея.Когда случайный прохожий Глеб спас Ольгу от хулиганов, она решила не рассказывать Сергею о случившемся. Однако спаситель, рассчитывающий на взаимность, начал преследовать Ольгу. Счастливый брак затрещал по швам. Заложницей ситуации оказалась маленькая Лиза, а ведь ей строго противопоказаны любые потрясения. К тому же операция на сердце, которая спасет ей жизнь, стоит огромных денег, а нужной суммы у Ольги и Сергея нет. И пока родители разбираются в своих отношениях, у их дочери остается все меньше времени.

5.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Марат Ким
В ролях
Тамара Акулова
Тамара Акулова
Виолетта Давыдовская
Сергей Мухин
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цена измены 1 постер
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