Цена измены, 2017

Брак Ольги и Сергея можно было бы назвать образцовым. Они вместе уже десять лет и по-прежнему любят друг друга. Идеальные отношения лишь омрачает болезнь их дочери Лизы, а еще патологическая ревность Сергея.Когда случайный прохожий Глеб спас Ольгу от хулиганов, она решила не рассказывать Сергею о случившемся. Однако спаситель, рассчитывающий на взаимность, начал преследовать Ольгу. Счастливый брак затрещал по швам. Заложницей ситуации оказалась маленькая Лиза, а ведь ей строго противопоказаны любые потрясения. К тому же операция на сердце, которая спасет ей жизнь, стоит огромных денег, а нужной суммы у Ольги и Сергея нет. И пока родители разбираются в своих отношениях, у их дочери остается все меньше времени.