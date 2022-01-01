Храни ее любовь, 2014

Зоя подменяет свою сестру на работе в благотворительном фонде, и именно в этот день на фонд нападают вооружённые грабители. Рядом случайно оказывается Илья, работающий охранником в банке, и защищает Зою от пули, получая при этом тяжёлое ранение. Девушке сообщают, что её спаситель погиб, но на самом деле Илья выживает и очень хочет найти загадочную незнакомку…

Зоя приезжает навестить сестру, которая работает бухгалтером в благотворительном фонде, и соглашается временно подменить её на рабочем месте. По стечению обстоятельств именно в это время на организацию совершается вооружённое нападение грабителей, которые хотят забрать кассу фонда. Зоя нажимает на тревожную кнопку, чтобы вызвать полицию, и в этот момент в неё стреляют…

К счастью для девушки, рядом оказывается Илья, молодой охранник банка, который привёз в фонд деньги, собранные для больных детей. Когда в Зою стреляют, он закрывает её от пули, принимая удар на себя. Илья тяжело ранен и попадает в реанимацию. Зоя надеется, что её спаситель выздоровеет, но в больнице ей ошибочно сообщают, что мужчина погиб. Когда герой приходит с себя, он больше всего хочет разыскать загадочную девушку, ради которой рисковал жизнью.