Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бог печали и радости Бог печали и радости
Киноафиша Фильмы Бог печали и радости

Бог печали и радости, 2007

2007 / Украина
6.8 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Галина Ивановна не может смириться с потерей сына. Однако, его жена Катя уверяет свекровь, что тот мертв. Она опознала труп, когда Костя разбился на машине. И все же Галина Ивановна с этим не соглашается и ждет из полиции новостей, и что на ее объявление о пропавшем без вести сыне кто-нибудь откликнется. В полицейский участок попадает человек, у которого отшибло память и который похож по внешнему описанию на Костю. Мать сразу мчится в полицию и говорит, что он и есть ее сын. Забрав его домой, она начинает ему рассказывать о его прошлой жизни. Однако она не упоминает о наличии жены. Катя узнает о том, что свекровь нашла какого-то человека, который похож на ее мужа, хотя та тщательно это скрывает. Катя старается приподнять завесу тайны и посмотреть на человека, который может быть ее мужем.

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Евгений Семенов
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Александра Куликова
Светлана Гайтан
Лев Елисеев
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Птица счастья
Птица счастья (2006)
0
Первый раз (2013)
0
Каминный гость
Каминный гость (2013)
6.3
Храни ее любовь
Храни ее любовь (2014)
0
Платье от кутюр
Платье от кутюр (2008)
5.3
Вы не оставите меня
Вы не оставите меня (2006)
5.642857
Постер фильма Бог печали и радости 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Приложение киноафиши