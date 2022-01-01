Бог печали и радости, 2007

Галина Ивановна не может смириться с потерей сына. Однако, его жена Катя уверяет свекровь, что тот мертв. Она опознала труп, когда Костя разбился на машине. И все же Галина Ивановна с этим не соглашается и ждет из полиции новостей, и что на ее объявление о пропавшем без вести сыне кто-нибудь откликнется. В полицейский участок попадает человек, у которого отшибло память и который похож по внешнему описанию на Костю. Мать сразу мчится в полицию и говорит, что он и есть ее сын. Забрав его домой, она начинает ему рассказывать о его прошлой жизни. Однако она не упоминает о наличии жены. Катя узнает о том, что свекровь нашла какого-то человека, который похож на ее мужа, хотя та тщательно это скрывает. Катя старается приподнять завесу тайны и посмотреть на человека, который может быть ее мужем.