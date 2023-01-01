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Холмы и равнины Холмы и равнины
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Холмы и равнины, 2008

2008 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

Романтичная и творческая Таня живёт в маленьком посёлке и ведёт очень размеренную, однообразную жизнь. Весь её мир неузнаваемо меняется, когда она встречает благородного Тимура – молодого врача, на время приехавшего из города для стажировки.

Тихий посёлок с красивой природой, где люди не привыкли к суете, нервозности и ярким событиям. Таня – вчерашняя школьница, мягкая и мечтательная, которая втайне пишет рассказы, погружаясь в мир фантазий. Но её реальная жизнь заурядна и скучна: она получает низкий оклад в больнице и воспитывает брата и сестру, заменяя им родителей. Бесконечную рутину прерывает знакомство с молодым врачом Тимуром. Впервые Таня чувствует, что её жизнь обретает краски.

Эта жизненная мелодрама от молодого режиссёра-дебютантки Александры Ерофеевой рисует трогательный портрет провинциальной жизни, обычных людей и искренних чувств. Фильм рассказывает о личном счастье и личных трагедиях, которые случаются всегда и повсеместно, а лейтмотивом к происходящему звучат стихи Иосифа Бродского.

 

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Александра Ерофеева
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Холмы и равнины 1 постер
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Холмы и равнины

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