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Птица счастья Птица счастья
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Птица счастья, 2006

2006 / Украина
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О фильме

В картине рассказывается о любви, точнее, о любовном пятиугольнике. Образуется он из-за того, что дружному женскому коллективу одного офиса назначают нового руководителя в лице обаятельного мужчины средних лет. Владимир Халаимов хорош собой, умен, знает толк в своем деле и к тому же способен очаровать любую женщину одним своим видом. Первой выкидывает белый флаг молодая сотрудница Саша, ведь ей довелось познакомиться с Володей еще до его назначения. Новый директор тоже не прочь узнать поближе эту светловолосую красотку. Однако Марьяна Терехова, начальница Саши, так же положила глаз на Халаимова. Ситуация была бы довольно распространенной, если бы у Марьяны и Владимира уже не было семей.

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Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Татьяна Канаева
В ролях
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Александра Куликова
Светлана Гайтан
Петр Семак
Петр Семак
Владимир Татосов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Птица счастья 1 постер
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Птица счастья

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Елена Бродова 18 мая 2023, 21:44
картинки к фильму Птица счастья - русский фильм 2006 года с Александрой Куликовой и Петром Семак


Фильм потрясающий , глубокий и тонкий
Один и… Читать дальше…
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