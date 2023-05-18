Птица счастья, 2006

В картине рассказывается о любви, точнее, о любовном пятиугольнике. Образуется он из-за того, что дружному женскому коллективу одного офиса назначают нового руководителя в лице обаятельного мужчины средних лет. Владимир Халаимов хорош собой, умен, знает толк в своем деле и к тому же способен очаровать любую женщину одним своим видом. Первой выкидывает белый флаг молодая сотрудница Саша, ведь ей довелось познакомиться с Володей еще до его назначения. Новый директор тоже не прочь узнать поближе эту светловолосую красотку. Однако Марьяна Терехова, начальница Саши, так же положила глаз на Халаимова. Ситуация была бы довольно распространенной, если бы у Марьяны и Владимира уже не было семей.