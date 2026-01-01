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Постер фильма Будущее совершенное
4.8
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4.8

Будущее совершенное

, 2015
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Будущее совершенное
4.8

О фильме

Юлия Жигалина ("Любовь в розыске", "Деревенский роман", "Дом с сюрпризом"), Святослав Астрамович ("Королева красоты", "Вопреки всему", "Уходящая натура") и Павел Адамчиков ("Провинциалка", "Сила Веры", "Деточки") в трогательной мелодраме "Будущее совершенное" режиссера Алексея Карелина ("Куда уходят дожди", "Чужое лицо", "Мушкетеры Екатерины"). У Оли, кажется, идеальная жизнь: чудесная работа, стремительная карьера, любящий муж и сын-отличник. Но мир рассыпался в один миг, когда произошла ужасная беда с её любимым сыном. Муж стал изменять, должность директора фирмы из под носа увела подруга, а дальше ком несчастий стал только нарастать. Казалось, удача отвернулась от неё. И только Борис, новый классный руководитель сына, поддержал Олю в трудные минуты. Сможет ли Ольга выстоять и найти свой путь к счастью, вы сможете узнать, если решите смотреть онлайн мелодраму "Будущее совершенное" на нашем сайте.

В ролях

Анна Полупанова
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Режиссер Алексей Карелин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

4.8
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Место в рейтинге
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