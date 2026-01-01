Юлия Жигалина ("Любовь в розыске", "Деревенский роман", "Дом с сюрпризом"), Святослав Астрамович ("Королева красоты", "Вопреки всему", "Уходящая натура") и Павел Адамчиков ("Провинциалка", "Сила Веры", "Деточки") в трогательной мелодраме "Будущее совершенное" режиссера Алексея Карелина ("Куда уходят дожди", "Чужое лицо", "Мушкетеры Екатерины"). У Оли, кажется, идеальная жизнь: чудесная работа, стремительная карьера, любящий муж и сын-отличник. Но мир рассыпался в один миг, когда произошла ужасная беда с её любимым сыном. Муж стал изменять, должность директора фирмы из под носа увела подруга, а дальше ком несчастий стал только нарастать. Казалось, удача отвернулась от неё. И только Борис, новый классный руководитель сына, поддержал Олю в трудные минуты. Сможет ли Ольга выстоять и найти свой путь к счастью, вы сможете узнать, если решите смотреть онлайн мелодраму "Будущее совершенное" на нашем сайте.