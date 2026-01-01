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Постер фильма К теще на блины
5.2
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5.2

К теще на блины

, 2016
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма К теще на блины
5.2

О фильме

Великовозрастный баловень Славик удобно устроился на шее у самоотверженной Марины. У нее солидная и перспективная профессия – аудитор, да и по дому она работает не покладая рук, лишь бы во всем угодить своему ненаглядному мужу. Но Славе этого мало: он находит себе совсем молоденькую красавицу-студентку. Помимо внешних достоинств, юная любовница привлекает его своим происхождением. А именно богатым папой-бизнесменом Архиповым, который обязан позаботиться о благополучии будущего зятя. Доведенная до предела терпения, Марина тоже решается повторно выйти замуж. Да так, чтобы стать тещей своего вероломного бывшего. 

В ролях

Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Анна Полупанова
Анастасия Филиппова
Анастасия Филиппова
Режиссер Александр Грабарь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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