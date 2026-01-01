Великовозрастный баловень Славик удобно устроился на шее у самоотверженной Марины. У нее солидная и перспективная профессия – аудитор, да и по дому она работает не покладая рук, лишь бы во всем угодить своему ненаглядному мужу. Но Славе этого мало: он находит себе совсем молоденькую красавицу-студентку. Помимо внешних достоинств, юная любовница привлекает его своим происхождением. А именно богатым папой-бизнесменом Архиповым, который обязан позаботиться о благополучии будущего зятя. Доведенная до предела терпения, Марина тоже решается повторно выйти замуж. Да так, чтобы стать тещей своего вероломного бывшего.