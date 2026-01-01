Актеры Елена Оболенская, Максим Кречетов и Святослав Астрамович впервые собираются на экране вместе в трогательном четырехсерийном мини-сериале «Любовь, которой не было». Главными героями выступают Анна и Николай, которые счастливо живут вместе. Она работает в поликлинике врачом-травматологом, а он пытается развить собственный авторемонтный бизнес. В семье чувствуется нехватка денег, однако пара считает, что это неважно, ведь главное, что у них есть любовь. Жизнь пары резко меняется с появлением в ней мужчины по имени Борис, которого Николай спас на улице от грабителей, а Анна подлатала его раны. Благодарный Борис в знак признательности всячески помогает паре и осыпает их подарками, однако, вскоре герои замечают, что их союз уже не так крепок, как раньше.