Юлия Жигалина ("Осколки счастья", "Остров ненужных людей", "Платина"), Олег Алмазов ("Московская борзая", "Время собирать камни", "Обратная сторона любви") и Максим Кречетов ("Брестская крепость", "Уходящая натура", "Вот это любовь!") в ироничной мелодраме режиссера Алексея Карелина ("Иллюзия счастья", "Не уходи", "Люди добрые"). Утро Аллы выдалось тяжелым. Мало того, что она очнулась в куче мусора на задворках ресторана, где накануне проходила встреча ее одноклассников, так она еще и ничего не помнит. Муж и сын утверждают, что с ней незнакомы, а ее место рядом с ними заняла давняя соперница Танька. На счастье героини, помочь ей вызывается случайный прохожий по имени Андрей, бывший военный и тренер по дзюдо. Кочуя вместе с ним по осколкам своей памяти, Алла с удивлением узнает, что окружающие считают ее циничной стервой и, кажется, у них есть на это все основания. Сможет ли героиня вернуть себе прошлую жизнь, вы узнаете, если решите смотреть онлайн в нашем кинотеатре эту забавную историю.