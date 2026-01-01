Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Алла в поисках Аллы
Алла в поисках Аллы

Алла в поисках Аллы

18+
О фильме

Юлия Жигалина ("Осколки счастья", "Остров ненужных людей", "Платина"), Олег Алмазов ("Московская борзая", "Время собирать камни", "Обратная сторона любви") и Максим Кречетов ("Брестская крепость", "Уходящая натура", "Вот это любовь!") в ироничной мелодраме режиссера Алексея Карелина ("Иллюзия счастья", "Не уходи", "Люди добрые"). Утро Аллы выдалось тяжелым. Мало того, что она очнулась в куче мусора на задворках ресторана, где накануне проходила встреча ее одноклассников, так она еще и ничего не помнит. Муж и сын утверждают, что с ней незнакомы, а ее место рядом с ними заняла давняя соперница Танька. На счастье героини, помочь ей вызывается случайный прохожий по имени Андрей, бывший военный и тренер по дзюдо. Кочуя вместе с ним по осколкам своей памяти, Алла с удивлением узнает, что окружающие считают ее циничной стервой и, кажется, у них есть на это все основания. Сможет ли героиня вернуть себе прошлую жизнь, вы узнаете, если решите смотреть онлайн в нашем кинотеатре эту забавную историю.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Режиссер
Алексей Карелин
В ролях
Олег Алмазов
Алексей Карелин
Фильмы похожие на Алла в поисках Аллы
От праздника к празднику 0.0
От праздника к празднику (2014)
Чужое лицо 5.3
Чужое лицо (2015)
Будущее совершенное 4.8
Будущее совершенное (2015)

Рейтинг фильма

5.4
10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

