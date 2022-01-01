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Полцарства за любовь Полцарства за любовь
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Полцарства за любовь, 2014

2014 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

Кристина, студентка английского университета, приезжает на каникулы в дом к своему отцу, успешному бизнесмену. Мужчина давно потерял жену и знакомит дочку со своей новой любовью Натальей. Однако взбалмошная, избалованная, привыкшая к роскоши и легким деньгам Кристина не желает принимать ее. 

С подачи друга отец избирает неожиданный способ перевоспитания — предлагает Кристине самой позаботиться о себе. Героине предстоит неведомая прежде трудовая жизнь: работа в овощной палатке, сон на раскладушке и общение с простыми людьми. Измученную и голодную, ее подберет простой парень Колян…

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Александр Хван
В ролях
Владимир Литвинов
Анна Полупанова
Сергей Марин
Сергей Марин
Юлия Паршута
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полцарства за любовь 1 постер
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