Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Карелин Aleksey Karelin
Киноафиша Персоны Алексей Карелин

Алексей Карелин

Aleksey Karelin

Дата рождения
10 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Романтический герой

Популярные фильмы

Люди добрые 6.8
Люди добрые (2009)
Время собирать камни 6.7
Время собирать камни (2005)
Мушкетеры Екатерины 6.7
Мушкетеры Екатерины (2009)

Фильмография Алексей Карелин

Жанр
Год
Балтийское море
военный, драма 2025, Россия
Без тебя мне жизни нет
Без тебя мне жизни нет
мелодрама 2023, Россия
Рецепт на любовь
Рецепт на любовь
мелодрама 2023, Россия
Борщи 6.5
Борщи
криминал, драма 2023, Россия
Мама всегда права
Мама всегда права
мелодрама 2023, Россия
Анонимный детектив
Анонимный детектив
детектив, криминал 2022, Россия
Криминальный доктор
Криминальный доктор
драма, криминал 2021, Россия
Акварели
Акварели
мелодрама 2018, Россия
Купчино 4.8
Купчино
детектив 2018, Россия
Черная кровь 5.1
Черная кровь
драма 2017, Россия
Кто я
Кто я
драма 2016, Россия/Беларусь
Долги совести
Долги совести
драма, мелодрама 2016, Россия
Куда уходят дожди
Куда уходят дожди
мелодрама 2016, Россия/Беларусь
Вместо нее
Вместо нее
драма, мелодрама 2015, Россия
Чужое лицо 5.3
Чужое лицо
мелодрама 2015, Россия
Будущее совершенное 4.8
Будущее совершенное
мелодрама 2015, Россия
Алла в поисках Аллы 5.4
Алла в поисках Аллы
мелодрама 2015, Россия
От праздника к празднику
От праздника к празднику Ot prazdnika k prazdniku
мелодрама 2014, Россия
Иллюзия счастья
Иллюзия счастья
мелодрама 2013, Россия
Куклы
Куклы
мелодрама 2012, Россия
Мушкетеры Екатерины 6.7
Мушкетеры Екатерины
приключения 2009, Россия
Люди добрые 6.8
Люди добрые Lyudi dobrye
драма 2009, Россия
Смотреть трейлер
Время собирать камни 6.7
Время собирать камни Vremya sobirat kamni
военный, драма 2005, Россия
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше