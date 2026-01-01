Оповещения от Киноафиши
Алексей Карелин
Aleksey Karelin
Алексей Карелин
Алексей Карелин
Aleksey Karelin
Дата рождения
10 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
6.8
Люди добрые
(2009)
6.7
Время собирать камни
(2005)
6.7
Мушкетеры Екатерины
(2009)
Фильмография Алексей Карелин
1
Балтийское море
военный, драма
2025, Россия
Без тебя мне жизни нет
мелодрама
2023, Россия
Рецепт на любовь
мелодрама
2023, Россия
6.5
Борщи
криминал, драма
2023, Россия
Мама всегда права
мелодрама
2023, Россия
Анонимный детектив
детектив, криминал
2022, Россия
Криминальный доктор
драма, криминал
2021, Россия
Акварели
мелодрама
2018, Россия
4.8
Купчино
детектив
2018, Россия
5.1
Черная кровь
драма
2017, Россия
Кто я
драма
2016, Россия/Беларусь
Долги совести
драма, мелодрама
2016, Россия
Куда уходят дожди
мелодрама
2016, Россия/Беларусь
Вместо нее
драма, мелодрама
2015, Россия
5.3
Чужое лицо
мелодрама
2015, Россия
4.8
Будущее совершенное
мелодрама
2015, Россия
5.4
Алла в поисках Аллы
мелодрама
2015, Россия
От праздника к празднику
Ot prazdnika k prazdniku
мелодрама
2014, Россия
Иллюзия счастья
мелодрама
2013, Россия
Куклы
мелодрама
2012, Россия
6.7
Мушкетеры Екатерины
приключения
2009, Россия
6.8
Люди добрые
Lyudi dobrye
драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
6.7
Время собирать камни
Vremya sobirat kamni
военный, драма
2005, Россия
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
