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Простить за все, 2015

2015 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

Школьная учительница Анна разочарована в семейной жизни. В юности у нее был страстный роман, но ее возлюбленный исчез, и Анна уверена, что его давно нет в живых. Только от щемящего чувства безысходности она и вышла замуж за Михаила. Брак без любви не принес ей радости, теперь Анна уже не верит в счастье. Миша спивается, вечно где-то шляется вечерами. Но однажды в школу приходит новый учитель ОБЖ, и Анна с изумлением узнает в нем Андрея. Женщину переполняют противоречивые чувства. Ее милый Андрюша не погиб! Но в то же время Анна оскорблена до глубины души: дай он о себе знать раньше, все сложилось бы совсем иначе. Михаилу становится известно, что происходит с женой. Вскоре неблагодарный алкоголик втягивает Анну в опасную аферу, совершенно не заботясь о том, что тем самым он окончательно сломает ее судьбу. Выручить в этой ситуации может только один человек – Андрей. Как преодолеть собственную гордость? Сумеет ли Анна простить Андрея? Предлагаем смотреть онлайн мелодраму «Простить за все».

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Павел Снисаренко
В ролях
Николай Иванов
Николай Иванов
Андрей Фролов
Юлия Полубинская
Олеся Грибок
Олеся Грибок
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа
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