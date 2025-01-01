Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Право последней ночи
1 постер
Киноафиша Фильмы Право последней ночи

Право последней ночи

Pravo posledney nochi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Супруги Елена и Андрей жили без бед, растили сынишку Антона, пока прошлое Лены не дало о себе знать.В жизни семьи появляется Саша, который давно и безнадежно любит Елену. Он идёт на все, чтобы добиться ее. Готов разрушить их семью.Но козни Саши оборачиваются трагедией. Гибнет сын Лены и Андрея, а сам Саша оказывается в тюрьме.Проходит три года. Лена винит во всём Андрея. Они оба так и не смогли смириться со случившимся.Судьба снова сводит всех троих там, где никто этого не ждет. Их противостояние снова может закончится трагически.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Производство Продюсерский центр "Фабула"
Другие названия
Pravo posledney nochi, Право последней ночи
Режиссер
Павел Снисаренко
В ролях
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Константин Александров
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Право последней ночи
Простить за все 5.2
Простить за все (2015)
Любовь, которой не было 0.0
Любовь, которой не было (2015)
Отель для Золушки 3.6
Отель для Золушки (2012)
Невеста моего жениха 5.2
Невеста моего жениха (2013)
Путь к сердцу мужчины 5.5
Путь к сердцу мужчины (2013)
Четыре кризиса любви 0.0
Четыре кризиса любви (2018)
45 секунд 5.5
45 секунд (2013)
Отогрей мое сердце 5.4
Отогрей мое сердце (2016)
В тесноте, да не в обиде 5.5
В тесноте, да не в обиде (2015)
Эхо греха 0.0
Эхо греха (2016)
Любовь и Роман 0.0
Любовь и Роман (2014)
Звезды светят всем 5.2
Звезды светят всем (2014)
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше