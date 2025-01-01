Супруги Елена и Андрей жили без бед, растили сынишку Антона, пока прошлое Лены не дало о себе знать.В жизни семьи появляется Саша, который давно и безнадежно любит Елену. Он идёт на все, чтобы добиться ее. Готов разрушить их семью.Но козни Саши оборачиваются трагедией. Гибнет сын Лены и Андрея, а сам Саша оказывается в тюрьме.Проходит три года. Лена винит во всём Андрея. Они оба так и не смогли смириться со случившимся.Судьба снова сводит всех троих там, где никто этого не ждет. Их противостояние снова может закончится трагически.