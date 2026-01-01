Оповещения от Киноафиши
Марина Денисова
Марина Денисова

Marina Denisova

Дата рождения
21 марта 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Нойштрелиц, Германия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Она не могла иначе 7.8
Она не могла иначе (2013)
Лед 3 7.5
Лед 3 (2024)
Панчер 6.8
Панчер (2024)

Фильмография Марина Денисова

Жанр
Год
Тайга 6.4
Тайга
детектив 2025, Россия
Варино счастье
Варино счастье
мелодрама 2025, Россия
Лысый нянь 5.8
Лысый нянь Lysyy nyan
боевик, комедия, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Панчер 6.8
Панчер
спорт, драма 2024, Россия
Вернуть жизнь
Вернуть жизнь
мелодрама 2024, Россия
Любовь и другие препятствия
Любовь и другие препятствия
мелодрама 2024, Россия
Лед 3 7.5
Лед 3 Lyod 3
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
Смотреть трейлер
Сато
Сато
семейный, фантастика 2023, Россия
Не обмани
Не обмани
детектив, мелодрама 2022, Россия
Кукловод
Кукловод
детектив 2021, Россия
Курорт цвета хаки 5.6
Курорт цвета хаки
драма, мелодрама 2021, Россия
Солнцепек 5.3
Солнцепек Solntsepyok
боевик, драма, триллер 2021, Россия
Венец творения
Венец творения
драма, мелодрама 2020, Россия
Горизонты любви
Горизонты любви
драма, мелодрама 2018, Украина
Пять лет спустя
Пять лет спустя
мелодрама 2018, Россия
Слезы на подушке
Слезы на подушке
мелодрама 2016, Россия
Дом для куклы
Дом для куклы
мелодрама, триллер 2016, Россия/Беларусь
Украденное счастье
Украденное счастье
драма, мелодрама 2016, Россия
Простить за все 5.2
Простить за все Prostit za vsyo
мелодрама 2015, Россия
Сон как жизнь
Сон как жизнь
мелодрама 2014, Россия
Врачиха
Врачиха
драма, мелодрама 2014, Россия
Замок на песке
Замок на песке
мелодрама 2014, Россия
Позови и я приду 4.5
Позови и я приду
мелодрама 2014, Россия
Она не могла иначе 7.8
Она не могла иначе
драма 2013, Россия/Беларусь
