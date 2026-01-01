Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марина Денисова
Marina Denisova
Киноафиша
Персоны
Марина Денисова
Марина Денисова
Marina Denisova
Дата рождения
21 марта 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Нойштрелиц, Германия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Она не могла иначе
(2013)
7.5
Лед 3
(2024)
6.8
Панчер
(2024)
Фильмография Марина Денисова
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2009
Все
28
Фильмы
5
Сериалы
23
Актриса
28
6.4
Тайга
детектив
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Варино счастье
мелодрама
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Лысый нянь
Lysyy nyan
боевик, комедия, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.8
Панчер
спорт, драма
2024, Россия
Вернуть жизнь
мелодрама
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Любовь и другие препятствия
мелодрама
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Лед 3
Lyod 3
мелодрама, драма, спорт
2024, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Сато
семейный, фантастика
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Не обмани
детектив, мелодрама
2022, Россия
Кукловод
детектив
2021, Россия
5.6
Курорт цвета хаки
драма, мелодрама
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.3
Солнцепек
Solntsepyok
боевик, драма, триллер
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Венец творения
драма, мелодрама
2020, Россия
Горизонты любви
драма, мелодрама
2018, Украина
Пять лет спустя
мелодрама
2018, Россия
Слезы на подушке
мелодрама
2016, Россия
Дом для куклы
мелодрама, триллер
2016, Россия/Беларусь
Украденное счастье
драма, мелодрама
2016, Россия
5.2
Простить за все
Prostit za vsyo
мелодрама
2015, Россия
Сон как жизнь
мелодрама
2014, Россия
Врачиха
драма, мелодрама
2014, Россия
Замок на песке
мелодрама
2014, Россия
4.5
Позови и я приду
мелодрама
2014, Россия
7.8
Она не могла иначе
драма
2013, Россия/Беларусь
Показать еще
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667