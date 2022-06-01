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Наталия Антонова

Natalya Antonova
Наталия Антонова
Наталия Антонова Natalya Antonova
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Дата рождения
12 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Наталии Антоновой

Наталия Антонова появилась на свет 12 марта 1974 года в российской столице. Ее отец был военным, а мама – учительницей. Наташу воспитывали в строгости, но она росла активной хулиганкой, гоняла с мальчиками мяч во дворе. Правда, перед тем, как отпустить дочь играть с ребятами, родители спрашивали с нее уроки, заставляли убрать комнату и принести продукты из магазина. А с появлением сестры будущая актриса должна была присматривать за ней, если матери необходимо было куда-то отойти.

Но девушка всегда находила, куда направить свою энергию: она увлеклась фигурным катанием и балетом. После школы Наталия хотела стать балериной, но родители были решительно против. Тогда она поступила на продюсерский, но отучилась там всего два года. После посещения «Ленкома» в Наталии проснулись мечты об актерской профессии, и она поступила в Щукинское театральное училище.

На четвертом курсе ее пригласили на главную роль в картину «На заре туманной юности», которая стала дебютной работой актрисы. Съемки проходили в Воронеже, а девушка в тот же период времени должна была сдавать дипломный спектакль «Два веронца» у Александра Ширвиндта. Но педагог отпустил будущую актрису, и она блестяще воплотила образ избранницы поэта Алексея Кольцова Веры на экране. А широкую узнаваемость в 2003 году актрисе принесла роль в сериале «Другая жизнь».

Актриса дважды была замужем. Ее первым супругом стал актер Александр Вершинин, от которого она родила сына Артема. Спустя три с половиной года брак распался. Вторым мужем Наталии стал врач-гинеколог Николай Семенов, который позаботился об актрисе в период, когда ей понадобилась сложная операция. С 2005 года пара живет вместе и воспитывает двоих сыновей.

Интересные факты о Наталии Антоновой
  • Актер и спортивный комментатор Олег Мосалев является двоюродным братом Натальи. Именно с ним она играла в футбол в детстве.
  • В переходном возрасте Антонова конфликтовала с родителями, которые не разрешали ей проводить время с парнями из их двора, играющими на гитарах и распевающими песни. Наталье дозволялась только читать книги из большой семейной библиотеки.
  • В юности тайком от семьи Наталья посещала студию актерского мастерства «Станколит», где ее преподавателем была Татьяна Титова.
  • Наталья, которая никогда не опаздывала, на четвертом курсе проспала занятие и мчалась на учебу со всех ног. Именно тогда ее заметил ассистент режиссера Василия Панина и пригласил в дебютную картину актрисы «На заре туманной юности», которой она обязана своим первым успехом.
  • Актриса признавалась, что хочет расширить амплуа романтичной героини. У нее получилось это благодаря роли следователя в сериале «Метод Фрейда».
Фильмография Наталии Антоновой
Сводные сестры
Сводные сестры
мелодрама 2016, Россия
5.0
Время собирать
Время собирать
мелодрама 2014, Россия
0.0
Райский уголок
Райский уголок
мелодрама 2013, Россия
0.0
Там, где есть счастье для меня
Там, где есть счастье для меня
мелодрама 2013, Россия
0.0
If it wasn't for happiness
мелодрама 2012, Россия
0.0
Любить нельзя забыть
Любить нельзя забыть
мелодрама 2012, Россия
5.0
Любовь приходит не одна
Любовь приходит не одна
мелодрама 2011, Россия
5.0
Тридцать седьмой роман
Тридцать седьмой роман
мелодрама 2010, Россия
6.0
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1 июня 2022 16:25
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