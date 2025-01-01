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Постер фильма Любить нельзя забыть
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Киноафиша Фильмы Любить нельзя забыть

Любить нельзя забыть

Lyubit nelzya zabyt 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В тридцать семь лет Марина ведет самую обычную жизнь современной разведенной женщины: одна воспитывает двенадцатилетнюю дочь Ксюшу, и работает учителем в художественной школе. Марине кажется, что ее жизнь уже прожита, и в ней не случится ничего нового. Но все меняется, когда Марина случайно знакомится с Никитой. Молодой человек влюбляется в нее с первого взгляда и готов на все, чтобы быть с любимой. Марина тоже испытывает чувства к Никите, но беда в том, что ему всего двадцать лет.Разница в возрасте не смущает Никиту - он готов жениться на Марине. Но Марину пугает такая перспектива, она уверена, что окружающие их не одобрят. Она колеблется, и, наконец, сбегает от своей сумасшедшей любви в город своего детства. Родители Марины знакомят ее со своим новым соседом Игорем. Он положительный, ответственный, влюблен в Марину, а главное - ее ровесник. Марина соглашается стать женой Игоря.Но согласится ли Никита так легко отказаться от любимой женщины?..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Lyubit nelzya zabyt, Armasta ära unusta, Любить нельзя забыть
Режиссер
Вячеслав Лавров
В ролях
Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Елена Стародуб
Анжелика Волчкова
Все актеры и съемочная группа
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4.5
If it wasn't for happiness (2012)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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