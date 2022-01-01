Сводные сестры, 2016

Ирина и Сергей – бывшие одноклассники. В школьную пору у них был бурный роман, но он оказался недолговечным: пути влюбленных разошлись, и после у каждого из них были свои счастливые жизни с полными семьями. Встреча одноклассников изменила все. Увидев друг друга, уже немолодые Ирина и Сергей поняли, что чувства не угасли, и тогда, прервав роман, они совершили большую ошибку… Выясняется, что ничто не мешает им начать все заново: Ирина в разводе, Сергей – вдовец. Они живут со своими дочерьми-ровесницами, Женей и Алиной. Но внезапно именно их полностью противоположные темпераменты и взгляды на жизнь ставят под угрозу вновь обретенное счастье их родителей… Как ни стараются Ирина и Сергей подружить дочерей, их конфликт разгорается все сильнее. Поймут ли сестры, что их вражда стоит слишком дорого для любимых родителей?