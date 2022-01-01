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Сводные сестры Сводные сестры
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Сводные сестры, 2016

2016 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме

Ирина и Сергей – бывшие одноклассники. В школьную пору у них был бурный роман, но он оказался недолговечным: пути влюбленных разошлись, и после у каждого из них были свои счастливые жизни с полными семьями. Встреча одноклассников изменила все. Увидев друг друга, уже немолодые Ирина и Сергей поняли, что чувства не угасли, и тогда, прервав роман, они совершили большую ошибку… Выясняется, что ничто не мешает им начать все заново: Ирина в разводе, Сергей – вдовец. Они живут со своими дочерьми-ровесницами, Женей и Алиной. Но внезапно именно их полностью противоположные темпераменты и взгляды на жизнь ставят под угрозу вновь обретенное счастье их родителей… Как ни стараются Ирина и Сергей подружить дочерей, их конфликт разгорается все сильнее. Поймут ли сестры, что их вражда стоит слишком дорого для любимых родителей?

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Москвитин
В ролях
Илья Носков
Илья Носков
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Наталия Антонова
Наталия Антонова
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