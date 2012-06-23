Василиса Дёмина — глава клиентского отдела в клинике пластической хирургии. Уже несколько лет она живет с главврачом этой клиники Алексеем Григорьевичем, надеясь на то, что однажды они станут настоящей семьей и заведут детей.



Но пока для Василисы все складывается не так, как ей хотелось бы — и в карьере, и в личной жизни. Вместо того чтобы быть практикующим хирургом, Василиса должна весь день любезничать с клиентами. Да и Алексей Григорьевич даже не думает о том, чтобы завести семью с Василисой.