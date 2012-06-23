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Киноафиша Фильмы Васильки для Василисы

Васильки для Василисы

Vasilki dlya Vasilisy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Василиса Дёмина — глава клиентского отдела в клинике пластической хирургии. Уже несколько лет она живет с главврачом этой клиники Алексеем Григорьевичем, надеясь на то, что однажды они станут настоящей семьей и заведут детей.

Но пока для Василисы все складывается не так, как ей хотелось бы — и в карьере, и в личной жизни. Вместо того чтобы быть практикующим хирургом, Василиса должна весь день любезничать с клиентами. Да и Алексей Григорьевич даже не думает о том, чтобы завести семью с Василисой.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 23 июня 2012
Дата выхода
23 июня 2012 Россия
Производство Amedia
Другие названия
Vasilki dlya Vasilisy, Васильки для Василисы
Режиссер
Владимир Устюгов
Владимир Устюгов
В ролях
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Сергей Апрельский
Сергей Апрельский
Галина Петрова
Галина Петрова
Федя Смирнов
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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