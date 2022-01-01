Райский уголок, 2013

Жизнь тридцатипятилетней Жени складывается вполне удачно: у неё есть любимые дети, роскошный дом и муж, который обеспечивает всю семью. Несмотря на внешнее благополучие, Женя чувствует себя несчастной. Когда в жизни женщины появляется Михаил, она впервые за долгое время испытывает настоящую любовь, ради которой готова на отчаянные поступки.

Женя ведёт комфортную и обеспеченную жизнь с мужем и детьми в загородном посёлке «Райский уголок». К сожалению, идеальной жизнь женщины выглядит только со стороны, ведь никакие деньги, дома или машины не могут заменить ей настоящей любви, которой у Жени уже давно нет. Её супруг завёл себе любовницу, и злоупотребляет алкоголем, а Жене в его мире остаётся всё меньше места.

Однажды в жизни героини происходит настоящее чудо, которое всё меняет: она встречает замечательного человека по имени Михаил и решает, что наконец достойна настоящего счастья... Эта история про борьбу успешной, но одинокой женщины за личное счастье вопреки всем преградам понравится всем любителям мелодрам.