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Киноафиша Фильмы Сюрприз

Сюрприз

Syurpriz 18+
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О фильме

Вы готовы к тому, чтобы ваша мечта стала реальной? Или все же лучше подумать о том, нужна ли вам такая новая жизнь? Для начала посмотрите онлайн «Сюрприз». Этот фильм поможет вам в случае необходимости не ошибиться в выборе. Подросток Леня мечтает получить на день рождения компьютер. Но он живет в простой семье, где такой подарок стал бы непозволительной роскошью. Однажды он узнает, что женщина, воспитавшая его, не родная мать ему. Он злится на отца за обман и убегает на улицу. Неожиданно красиво одетая незнакомка предлагает ему свой ноутбук. Мальчик рад, но понимает, что просто так такие подарки не делают. Он делится с отцом своей новостью, а папа вдруг узнает в дарительнице подарка свою первую супругу, которая бросила его и Леньку ради богатой жизни в Америке. Сейчас она вернулась в Россию и хочет жить вместе со своим ребенком. Но женщина совсем чужая мальчику, и он понимает, что мама – это человек, который тебя любит, а не бросает или возвращается в угоду своим интересам. Да, Леня мечтал о компьютере, но он не хочет выбирать его вместо мамы.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Производство Fresh Production UA
Другие названия
Syurpriz, Surprise, Сюрприз
Режиссер
Олег Гойда
В ролях
Елена Панова
Елена Панова
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Ксения Николаева
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Лариса Кадочникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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