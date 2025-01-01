Вы готовы к тому, чтобы ваша мечта стала реальной? Или все же лучше подумать о том, нужна ли вам такая новая жизнь? Для начала посмотрите онлайн «Сюрприз». Этот фильм поможет вам в случае необходимости не ошибиться в выборе. Подросток Леня мечтает получить на день рождения компьютер. Но он живет в простой семье, где такой подарок стал бы непозволительной роскошью. Однажды он узнает, что женщина, воспитавшая его, не родная мать ему. Он злится на отца за обман и убегает на улицу. Неожиданно красиво одетая незнакомка предлагает ему свой ноутбук. Мальчик рад, но понимает, что просто так такие подарки не делают. Он делится с отцом своей новостью, а папа вдруг узнает в дарительнице подарка свою первую супругу, которая бросила его и Леньку ради богатой жизни в Америке. Сейчас она вернулась в Россию и хочет жить вместе со своим ребенком. Но женщина совсем чужая мальчику, и он понимает, что мама – это человек, который тебя любит, а не бросает или возвращается в угоду своим интересам. Да, Леня мечтал о компьютере, но он не хочет выбирать его вместо мамы.