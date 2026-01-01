Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Не было бы счастья
Не было бы счастья
Ne bylo by schastya
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
Страна
Россия
Продолжительность
44 минуты
Год выпуска
2012
Производство
Green Film Studio
Другие названия
Ne bylo by schastya, If it wasn't for happiness, Не было бы счастья
В ролях
Наталия Антонова
Алексей Барабаш
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Не было бы счастья
5.1
Сводные сестры
(2016)
3.7
Время собирать
(2014)
4.1
Райский уголок
(2013)
0.0
Там, где есть счастье для меня
(2013)
5.4
Любить нельзя забыть
(2012)
4.7
Любовь приходит не одна
(2011)
6.9
Тридцать седьмой роман
(2010)
5.1
Сюрприз
(2008)
7.4
Питер FM
(2006)
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
12
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
