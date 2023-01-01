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Простая девчонка, 2013

2013 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Алена Шелестова получила образование в большом городе и осталась там жить. Она не ставит себе цель заработать много денег, поскольку увлечена наукой. Девушка пишет кандидатскую диссертацию, сфера ее профессионального интереса – история стекольного производства. Несмотря на занятость, Алена все же находит время съездить в родной город, чтобы навестить отца, где судьба сводит ее с Кириллом. У этого обаятельного парня совсем другие жизненные приоритеты. Он ведет колонку светской хроники, любит развлекаться, словом – прожигает жизнь, используя без зазрения совести деньги своего старшего брата Ивана Томилина. Как ни странно, между Аленой и Кириллом возникает взаимная симпатия. Но это не входит в планы Томилина-старшего, он рассчитывал женить братца на дочке мэра, которая, кстати, от Кирилла без ума. Иван не желает отказываться от перспективы породниться с влиятельным чиновником, поэтому решает сам приударить за Аленой. 

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Максим Бриус
Максим Бриус
В ролях
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Станислав Эрдлей
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Александр Абрамович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простая девчонка 1 постер
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Простая девчонка

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