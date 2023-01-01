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Мир Юрского периода: Господство Мир Юрского периода: Господство
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Господство Мир Юрского периода: Господство, 2022: актеры и роли
Jurassic World: Dominion Мир Юрского периода: Господство 2022 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Мир Юрского периода: Господство, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Колин Треворроу Колин Треворроу Colin Trevorrow
В ролях
Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Джейк Джонсон Джейк Джонсон Jake Johnson Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Джастис Смит Джастис Смит Justice Smith Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Дичен Лакмэн Дичен Лакмэн Dichen Lachman
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Переводчик
Переводчик
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