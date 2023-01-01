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Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство, 2022: актеры и роли
Jurassic World: Dominion
Мир Юрского периода: Господство
2022 / США
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7.5
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42
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Мир Юрского периода: Господство, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Колин Треворроу
Colin Trevorrow
В ролях
Крис Пратт
Chris Pratt
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Лора Дерн
Laura Dern
Джастис Смит
Justice Smith
Сэм Нил
Sam Neill
Дичен Лакмэн
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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