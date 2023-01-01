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Мир Юрского периода: Господство
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Jurassic World: Dominion
Мир Юрского периода: Господство
2022 / США
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7.5
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42
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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