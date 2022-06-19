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Мир Юрского периода: Господство Мир Юрского периода: Господство
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Господство Отзывы о фильме «Мир Юрского периода: Господство»
Jurassic World: Dominion Мир Юрского периода: Господство 2022 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Мир Юрского периода: Господство»

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Kracks Karasu 19 июня 2022, 11:42
Оценка
Отличный фильм
19 июня 2022, 11:42 Ответить
Erzaman Baev 26 июня 2022, 11:46
Оценка
Сам кинотеатр нормальный, но качество отстойное, 3D не работает, лучше брать билет на обычный чем тратиться на 3D
В зале очень жарко.
26 июня 2022, 11:46 Ответить
Comon 4 августа 2022, 18:13
Оценка
Очень приличный фильм, один из лучших в этой серии думаю. Погоня в середине фильма возвращает нас в лучшие времена фильмов типа Индианы Джонса
4 августа 2022, 18:13 Ответить
Марина Иванова 10 августа 2022, 17:13
Оценка
Если честно, то мне вообще не зашло. Сюжет нелогичный, герои ведут себя глупо. Мотивация главного злодея - ну он просто злой. Динозавры все так и норовят сожрать людей, ну вы что, если они сыты, то зачем им люди со своими горячими и жалящими палками? Никакой драматичности, только нелепые пугалки динозавровые. Я откровенно говоря проскучала весь фильм.
Ни с того, ни с сего одну из героинь спрашивают нет ли у нее угрызений совести по поводу прошлого, притом что детали не раскрыты,я хотя и смотрела фильм предыдущий где она была, но так толком и не поняла, за что ей должно было быть так уж стыдно? И нам закладывается устами героя одна из главных мыслей - неважно, что мы сделали плохого раньше, главное что мы делаем сейчас. Это точно о героях фильма или о чем-то другом? Вторая идея - надо жить мирно и доверять друг другу, отлично, начинаем прямо сегодня, как раз кредит доверия на высоте((. Как-бы доверие само собой не образуется, оно как раз и основывается на предыдущих поступках. А если они были не очень - то доверия не будет.
10 августа 2022, 17:13 Ответить
User 22 августа 2022, 23:22
Оценка
Фильм зашёл прям на 100500%, порадовали актеры из первой части фильма, также некие отсылочки к первым частям\nЗал супер, кресла мегаудобные
22 августа 2022, 23:22 Ответить
gridneva2804 26 сентября 2022, 17:07
Оценка
Если не учитывать наивность в фильме , то фильм понравился, динамичный и яркий , динозавры Вау. Я осталась довольной.
26 сентября 2022, 17:07 Ответить
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