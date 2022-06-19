Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы о фильме «Мир Юрского периода: Господство»
Jurassic World: Dominion
Мир Юрского периода: Господство
2022 / США
Трейлер
7.5
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Мир Юрского периода: Господство»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Kracks Karasu
19 июня 2022, 11:42
Оценка
Отличный фильм
19 июня 2022, 11:42
0
0
Ответить
Erzaman Baev
26 июня 2022, 11:46
Оценка
Сам кинотеатр нормальный, но качество отстойное, 3D не работает, лучше брать билет на обычный чем тратиться на 3D
В зале очень жарко.
26 июня 2022, 11:46
1
1
Ответить
Comon
4 августа 2022, 18:13
Оценка
Очень приличный фильм, один из лучших в этой серии думаю. Погоня в середине фильма возвращает нас в лучшие времена фильмов типа Индианы Джонса
4 августа 2022, 18:13
0
0
Ответить
Марина Иванова
10 августа 2022, 17:13
Оценка
Если честно, то мне вообще не зашло. Сюжет нелогичный, герои ведут себя глупо. Мотивация главного злодея - ну он просто злой. Динозавры все так и норовят сожрать людей, ну вы что, если они сыты, то зачем им люди со своими горячими и жалящими палками? Никакой драматичности, только нелепые пугалки динозавровые. Я откровенно говоря проскучала весь фильм.
Ни с того, ни с сего одну из героинь спрашивают нет ли у нее угрызений совести по поводу прошлого, притом что детали не раскрыты,я хотя и смотрела фильм предыдущий где она была, но так толком и не поняла, за что ей должно было быть так уж стыдно? И нам закладывается устами героя одна из главных мыслей - неважно, что мы сделали плохого раньше, главное что мы делаем сейчас. Это точно о героях фильма или о чем-то другом? Вторая идея - надо жить мирно и доверять друг другу, отлично, начинаем прямо сегодня, как раз кредит доверия на высоте((. Как-бы доверие само собой не образуется, оно как раз и основывается на предыдущих поступках. А если они были не очень - то доверия не будет.
10 августа 2022, 17:13
0
0
Ответить
User
22 августа 2022, 23:22
Оценка
Фильм зашёл прям на 100500%, порадовали актеры из первой части фильма, также некие отсылочки к первым частям\nЗал супер, кресла мегаудобные
22 августа 2022, 23:22
0
0
Ответить
gridneva2804
26 сентября 2022, 17:07
Оценка
Если не учитывать наивность в фильме , то фильм понравился, динамичный и яркий , динозавры Вау. Я осталась довольной.
26 сентября 2022, 17:07
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
4 комментария
Король неба
63 комментария
Волшебник Изумрудного города
1 комментарий
Клон
1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
1 комментарий
Как приручить дракона
1 комментарий
Тачки 2
1 комментарий
Храброе сердце
1 комментарий
2012
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца
Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)
Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста
«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде
Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите
«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву
Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ
Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите
Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
В зале очень жарко.
Ни с того, ни с сего одну из героинь спрашивают нет ли у нее угрызений совести по поводу прошлого, притом что детали не раскрыты,я хотя и смотрела фильм предыдущий где она была, но так толком и не поняла, за что ей должно было быть так уж стыдно? И нам закладывается устами героя одна из главных мыслей - неважно, что мы сделали плохого раньше, главное что мы делаем сейчас. Это точно о героях фильма или о чем-то другом? Вторая идея - надо жить мирно и доверять друг другу, отлично, начинаем прямо сегодня, как раз кредит доверия на высоте((. Как-бы доверие само собой не образуется, оно как раз и основывается на предыдущих поступках. А если они были не очень - то доверия не будет.
Авторизация по e-mail