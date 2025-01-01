Меню
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Господство Награды и номинации фильма Мир Юрского периода: Господство

Награды и номинации фильма Мир Юрского периода: Господство 2022

Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Худшая женская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
