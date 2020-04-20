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Келли Бёрглунд
Келли Бёрглунд
Kelli Berglund
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Келли Бёрглунд
Kelli Berglund
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Дата рождения
9 февраля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Мурпарк, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Келли Бёрглунд
Родилась 9 февраля 1996 года. Мурпарк, Калифорния, США.
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Фильмография Келли Бёрглунд
Mark, Mary & Some Other People
комедия
2021, США
5.0
По наклонной
драма
2021, США
7.0
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20 апреля 2020 16:40
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