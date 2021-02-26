«По наклонной»: Рецензия Киноафиши

Погружая зрителя в глубины человеческого саморазрушения так же медленно, как сам герой опускается на дно, братья Руссо вобрали в свою картину целый спектр тем, которые можно разложить по полочкам и разбирать часами напролет. «По наклонной» выглядит как огромная эпопея, чья плотность ощущается в каждом кадре, движении и диалоге. Эта история вполне могла бы стать мини-сериалом на каком-нибудь Netflix, но режиссеры избрали именно такой путь, что, вероятно, позволяет точнее прочувствовать груз и томительную боль, давящие на нас через экраны.

Мы следуем за обычным парнем из провинциального городка Америки. Голос Тома Холланда завлекает в мир его персонажа, готового поведать то, что ему пришлось пережить. От нескончаемых подработок до знакомства с той самой девушки, с которой хочется остаться здесь и сейчас навсегда. От разбитого сердца до безрассудного решения записаться в армию. От встречи со смертью лицом к лицу до наркотической зависимости, противостоять которой оказалось сложнее, чем сержантам в Ираке. Описать в двух словах сюжет картины, которая вмещает в себя огромный промежуток жизни одного человека, практически невозможно. С помощью эффектной монтажной склейки и незаурядного разрушения четвертой стены фильм разделен на несколько отдельных глав, по которым разбросаны кусочки Ника Уокера, армейского медика с посттравматическим синдромом или же обычного парня с наркотической зависимостью.

По наклонной

Трагизм американского империализма построен здесь наподобие документального фильма. Многие сцены, показывающие героя на службе, напоминают живую съемку, что позволяет более убедительно рассмотреть насильственную мужественность, отравляющую жизнь миллионам человек. Все здесь кажется фальшивым: за патриотизмом скрывается фанатизм, а за альтруизмом – безразличие к другому народу. В конечном итоге бессмысленная война порождает острое чувство бессмысленного существования, от которого, в отличие от внезапной бомбардировки, уже точно нигде не спрячешься. Режиссеры рассматривают абсурдность подобного опыта, который не только раскрывает самое низменное в людях и подталкивает их слишком близко к черте смерти, но и дарит в придачу обжигающую травму, которую придется носить с собой, куда бы ты не пошел. Кошмары из прошлого завлекают в свои сети, заставляя потерять остатки контроля. И вот именно здесь на сцену выходит то, что, как кажется герою, может освободить от надлома, оставленного после службы в армии, – наркотики.

Эта часть истории так же, как и предыдущая, на самом деле не является просто рассказом отдельно взятого человека, а представляет собой неподдельный портрет психики одноэтажной Америки. Глава, посвященная жизни героев в постоянном поиске новой дозы, становится своего рода попыткой диалога на неудобную для страны тему. Это откровенная иллюстрация Среднего Запада, где молодые люди, охваченные экзистенциальным кризисом и загнанные в ловушку, не знают, куда идти и что их может спасти. Но, к счастью, братья Руссо знают. Несмотря на укачивающий характер ленты, которая словно бы плывет во время страшной бури в неизвестном направлении, якорем всего путешествия оказывается любовь.

По наклонной

«По наклонной» задает весьма много вопросов и оставляет после себя еще столько же. Это может оттолкнуть зрителей, которым не особенно по душе следить более двух часов, как молодой парень занимается саморазрушением. Однако поклонникам Тома Холланда, который здесь сыграл едва ли не на «Оскар», и любителям мрачной драмы стоит задержаться и дослушать историю до конца. Ведь наступит момент, когда герою уже будет больше нечего сказать, и возникнет безмолвие, заполняющее остатки фильма и немного вас самих.