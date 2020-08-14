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Неистовый Неистовый
Киноафиша Фильмы Неистовый Отзывы о фильме «Неистовый»
Unhinged Неистовый 2020 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Неистовый»

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Наша рецензия

Сюжет «Неистового» невероятно прост: несколько грубых слов, опрометчиво брошенных Рэйчел в адрес замешкавшегося на светофоре водителя, становятся катализатором череды событий, которые грозят ей и ее семье гибелью от рук этого самого водителя. Звучит такая история, казалось бы, абсурдно, ведь кого из нас периодически не раздражает бесконечное стояние в пробках, медлительные пассажиры в общественном транспорте или грубость отдельно взятых личностей? Большинство в таких случаях…

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vodeta 14 августа 2020, 09:53
Оценка
Отличный фильм! Просто то,что надо когда тебя все и всё достало! Смотрится на одном дыхании, держит в напряжении и что мне очень понравилось- не даёт ни минуты обдумать,какие ошибки совершает главная героиня. Я прям сама пыталась лихорадочно уйти от погони, пытаться продумать стратегию и просто понять причину : Почему я??? Зачем ему это? Как это все остановить?? Ещё раз повторюсь, Отличный фильм! Долго ещё держит в напряжении и даёт много поводов думать о жизни. Ещё раз пойду обязательно!)
14 августа 2020, 09:53 Ответить
z777 15 августа 2020, 09:12
Оценка
мне понравился. правда не совсем понятно что так сильно довело главного героя. ну уволили с работы и с женой развелся. так займись решением проблем а не ищи виноватых в соседней машине
15 августа 2020, 09:12 Ответить
ritasorokina853 20 августа 2020, 23:51
Фильм ни о чём, непонятна идея, просто месиво на полтора часа. Посмотреть один раз, когда нечем заняться, а потом даже не вспомнить название можно.
20 августа 2020, 23:51 Ответить
marta.bobkova 21 августа 2020, 20:03
Просто жесть фильм
21 августа 2020, 20:03 Ответить
medved69kg 12 августа 2021, 10:18
Оценка
Остросюжетный
12 августа 2021, 10:18 Ответить
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