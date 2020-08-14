Наша рецензия

Сюжет «Неистового» невероятно прост: несколько грубых слов, опрометчиво брошенных Рэйчел в адрес замешкавшегося на светофоре водителя, становятся катализатором череды событий, которые грозят ей и ее семье гибелью от рук этого самого водителя. Звучит такая история, казалось бы, абсурдно, ведь кого из нас периодически не раздражает бесконечное стояние в пробках, медлительные пассажиры в общественном транспорте или грубость отдельно взятых личностей? Большинство в таких случаях…