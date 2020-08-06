«Неистовый»: Рецензия Киноафиши

Сюжет «Неистового» невероятно прост: несколько грубых слов, опрометчиво брошенных Рэйчел в адрес замешкавшегося на светофоре водителя, становятся катализатором череды событий, которые грозят ей и ее семье гибелью от рук этого самого водителя. Звучит такая история, казалось бы, абсурдно, ведь кого из нас периодически не раздражает бесконечное стояние в пробках, медлительные пассажиры в общественном транспорте или грубость отдельно взятых личностей? Большинство в таких случаях ограничивается пассивно-агрессивным комментарием в адрес обидчика, да и идет себе дальше. Однако режиссер Деррик Борте предлагает другой, несколько преувеличенный вариант развития событий в мире, где озлобленность на всех вокруг стала для многих общим местом.

Неистовый

Рассел Кроу, известный по своим ролям жестких и хладнокровных мужчин, в «Неистовом» поднимает токсичную маскулинность на новый уровень. Пара обидных слов в его адрес застилает его глаза бешеной яростью, которая считывается даже за миролюбивым тоном и кривыми улыбками, и он буквально готов прикончить любого на своем пути из-за задетого эго. После первой же сцены возникает закономерный вопрос: а откуда, собственно, в нем столько ненависти ко всему живому? Зритель не получит прямого ответа на него: никакой предыстории о детской травме или плохо закончившихся отношениях не будет. Чтобы разобраться, в чем проблема мужчины, придется внимательно всматриваться и вслушиваться в детали и полагаться на свое воображение: упоминание развода, препараты, лютая ненависть к юристам...

Та, кто сыграла на нежных чувствах антагониста — Рэйчел, — не из тех людей, у которых все всегда под контролем. Она находится в процессе тяжелого развода, пытается заботиться не только о сыне, но и о брате с матерью, и с трудом справляется еще и с работой. Кажется, что ее пресловутый отпор мужчине — единственная вещь, которую, как она думала, она может контролировать. Но вот о последствиях Рэйчел задумалась поздно, когда в своей блестящей манере Рассел Кроу от имени своего персонажа гарантирует ей «плохой день».

Неистовый

Самым интересным в картине становится почти бесконечное преследование хищником своей добычи. Сцены погони, прерывающиеся лишь ради заправки и превратившейся в кровавое месиво попытки Рэйчел позавтракать с другом, снимались вживую, и это чувствуется в динамике и нарастающей атмосфере тревоги. Сценарием занимался Карл Эллсуорт, написавший «Ночной рейс», где основная часть действия происходит на борту самолета, а потому неудивительно, что и в «Неистовом» главная героиня становится заложницей окружающей ее среды. Несмотря на то что в большом городе, казалось бы, легко скрыться в бесконечном потоке автомобилей, максимум, что удается Рэйчел — это ненадолго спрятаться. С самого начала очевидно, что один из них умрет, но ожидание ответа на вопрос, кто же это все-таки будет, не дает покоя почти до самого конца. Финал может многих разочаровать своей предсказуемостью, но главное преимущество фильма не в сюжете, а в динамичности происходящего.

Неистовый

От политической повестки в американском кино сегодня не скрыться. «Неистовый» немного поверхностно, но размышляет о феминизме: эго белого мужчины было практически разрушено разводом, и он убежден, что именно он должен очистить мир от ереси вроде неверных жен и кровожадных юристов, хотя вообще-то его мнения никто не спрашивал. Вполне закономерно здесь появляется и критика правительства (причем любого), которое давно наплевало на своих граждан и заботится только о сохранении статуса-кво: вряд ли существует западная страна, знакомая с полицейским произволом лучше, чем США. Уже от открывающих титров, в которых используются документальные кадры агрессивного поведения на дорогах и повсеместной жестокости людей, становится не по себе и хочется отвернуться от экрана, потому что все это и так регулярно видишь в реальном мире. Вердикт правовой и судебной системе любого западного государства «Неистовый» выносит весьма плачевный: система давно прогнила, и каждый сам за себя.

Неистовый

«Неистовый» не впечатлит искушенных жанром триллера зрителей: вероятнее всего им фильм покажется набором слишком хорошо знакомых клише. Но для тех, кому 90 минут эффектной погони интересны, а жалобы на тяжелую долю исторически самой привилегированной группы людей, сегодня понемногу сдающей позиции (белых мужчин), не беспокоят, «Неистовый» может стать захватывающим опытом.

Алена Попова