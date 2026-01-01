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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Милена Манчини
Milena Mancini
Киноафиша
Персоны
Милена Манчини
Милена Манчини
Milena Mancini
Дата рождения
3 марта 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.9
Мия
(2023)
6.8
Диаманти
(2024)
6.4
Один шанс на всю жизнь
(2018)
Фильмография Милена Манчини
6.8
Диаманти
Diamanti
комедия, драма
2024, Италия
Смотреть трейлер
6.9
Мия
Mia
драма
2023, Италия
Идеальная семья
драма, комедия
2021, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Итальянец
Bangla
комедия, мелодрама
2019, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Один шанс на всю жизнь
La terra dell'abbastanza
драма, криминал
2018, Италия
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