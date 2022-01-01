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Итальянец Итальянец
Киноафиша Фильмы Итальянец Музыка из фильма «Итальянец» (2019)
Bangla Итальянец 2019 / Италия
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Музыка из фильма «Итальянец» (2019)

Вся информация о фильме
Bangla (Original Motion Picture Soundtrack)
Bangla (Original Motion Picture Soundtrack) 10 композиций. Dario Lanzellotti, Bob Corn
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Bangla (From "Bangla") Dario Lanzellotti 1:26
2 Just A Tipycal Family (From "Bangla") Dario Lanzellotti 1:35
3 Hard Choices (From "Bangla") Dario Lanzellotti 1:02
4 Away From Love (From "Bangla") Dario Lanzellotti 1:41
5 Revelation (Main Theme / From "Bangla") Dario Lanzellotti 3:36
6 Revelation (Guitar Theme / From "Bangla") Dario Lanzellotti 1:33
7 Emphasis (From "Bangla") Dario Lanzellotti 1:54
8 So Lost (From "Bangla") Dario Lanzellotti 4:02
9 Love Turns Around (Don't Look Back) [From "Bangla"] Bob Corn 3:20
10 I Miss You (From "Bangla") Bob Corn 3:30
Доступен список песен из фильма «Итальянец» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Итальянец» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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