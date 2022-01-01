|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Bangla (From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|1:26
|2
|Just A Tipycal Family (From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|1:35
|3
|Hard Choices (From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|1:02
|4
|Away From Love (From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|1:41
|5
|Revelation (Main Theme / From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|3:36
|6
|Revelation (Guitar Theme / From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|1:33
|7
|Emphasis (From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|1:54
|8
|So Lost (From "Bangla")
|Dario Lanzellotti
|4:02
|9
|Love Turns Around (Don't Look Back) [From "Bangla"]
|Bob Corn
|3:20
|10
|I Miss You (From "Bangla")
|Bob Corn
|3:30