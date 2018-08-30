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Гора
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The Mountain

Гора, 2018

2018 / США
5.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

После смерти своего отца Энди знакомится с доктором Уоллесом. Тот предлагает Энди работу: доктор Уоллес очень востребован, разъезжает по всей Америке, и ему очень нужен ассистент. В обязанности ассистента входит съемка пациентов, которым доктор Уоллес сделал операцию. Энди соглашается. Помимо прочего он надеется узнать, что стало с его матерью, которую Уоллес когда-то лечил. «Гора» — максимально мрачный портрет США эпохи Эйзенхауэра. Прототипом Уоллеса стал вполне реальный доктор Уолтер Джексон Фримен, изобретатель трансорбитальной лоботомии, после которой буйные больные якобы становились молчаливыми и покорными. Самому младшему пациенту Фримена было всего четыре года. История Фримена местами ужасна, но Алверсон берет ее за основу своего фильма вовсе не для разоблачения преступных заблуждений прошлого. «Гора» — это пронизанный пессимизмом рассказ о попытках преодолеть разобщенность и одиночество. Попытках, которые, возможно, не стоит прекращать даже перед лицом неизбежного провала.

5.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 30 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Рик Алверсон
В ролях
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Ханна Гросс
Ханна Гросс
Дени Лаван
Дени Лаван
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гора 2 постера
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