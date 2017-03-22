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О, Люси! О, Люси!
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Oh Lucy!

О, Люси!, 2017

2017 / США / Япония
6.8 Оцените
12 голосов
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О фильме

История Сэцуко Кавасимы — уже немолодой офисной служащей, без конца курящей и неизменно одинокой в огромном Токио. Однажды женщина принимает решение выучить английский, и оно становится судьбоносным, знаменуя начало новой главы в её жизни. В своём американском альтер-эго — Люси — Сэцуко узнаёт другую, обновлённую версию себя. Это вдохновляет и раскрепощает женщину, она влюбляется в своего преподавателя Джона. Когда Джон неожиданно исчезает, Сецуко, не раздумывая, отправляется на его поиски, которые приведут её на окраины Южной Калифорнии.

6.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 22 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ацуко Хираянаги
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Кахо Минами
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Сиори Куцуна
Сиори Куцуна
Рейко Эйлсворт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О, Люси! 3 постера
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О, Люси!
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Кадры из фильма Все кадры
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