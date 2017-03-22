О, Люси!, 2017

История Сэцуко Кавасимы — уже немолодой офисной служащей, без конца курящей и неизменно одинокой в огромном Токио. Однажды женщина принимает решение выучить английский, и оно становится судьбоносным, знаменуя начало новой главы в её жизни. В своём американском альтер-эго — Люси — Сэцуко узнаёт другую, обновлённую версию себя. Это вдохновляет и раскрепощает женщину, она влюбляется в своего преподавателя Джона. Когда Джон неожиданно исчезает, Сецуко, не раздумывая, отправляется на его поиски, которые приведут её на окраины Южной Калифорнии.