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Постер фильма Цветок зла
6.5
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6.5

Цветок зла

, 2003
La fleur du mal
Франция / триллер, драма / 18+
Постер фильма Цветок зла
6.5

О фильме

Загадочная история двух семей Шарпен и Вассер вдруг всплывает во время предвыборной борьбы Анны Шарпен-Вассер за кресло мэра. Некий аноним рассылает избирателям письма содержащие подробности смерти деда Анны, а также странной автокатастрофы, когда погибли ее бывший муж и бывшая жена нынешнего мужа. Тетушка Линн, пасынок Франсуа и дочь Мишель неожиданно приходят к выводу, что автором анонимок является не кто иной как муж Анны — Жерар — отец Франсуа и отчим Мишель. И на фоне таких вот жарких предвыборных деньков разгорается роман между Франсуа и Мишель.

В ролях

Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Gerard's son
Сюзанн Флон
Тётя Лин
Бернар Ле Кок
Бернар Ле Кок
Husband
Мелани Дотей
Мелани Дотей
Anne's daughter
Тома Шаброль
Matthieu Lartigue
Анри Атталь
Анри Атталь
Fanny's Father-in-law
Натали Бай
Натали Бай
Wife
Kevin Ahyi
First Kid
Франсуаз Бертен
Thérèse
Жером Бертен
Volunteer
Режиссер Клод Шаброль
Сценарист Каролин Эльяшефф, Louise L. Lambrichs, Клод Шаброль
Композитор Матьё Шаброль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 4 мая 2017
Премьера в мире 9 февраля 2003
Дата выхода
9 февраля 2003 Бельгия AL
1 августа 2003 Греция K15
17 октября 2003 Испания
9 февраля 2003 США
19 февраля 2003 Франция
9 февраля 2003 Швейцария
MPAA R
Бюджет €7 400 000
Сборы в мире $7 587 959
Производство MK2 Productions, France 3 Cinéma, Canal+
Другие названия
La fleur du mal, The Flower of Evil, Die Blume des Bösen, La flor del mal, A romlás virága, Cvet zla, Florile Răului, Il fiore del male, Kötülük çiçeği, Květ Zla, Kwiaty zła, To anthos tou kakou, Το άνθος του κακού, Квітка зла, Цветето на злото, Цветок зла, 악의 꽃, 恶之花, 悪の華, 惡之華, 豪門孽殺

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

Michèle Charpin-Vasseur Неделя, прожитая в лицемерии.
Aunt Line Дорогая, мы живём в лицемерии уже годами.
François Vasseur Давай пофилософствуем. Люди живут в лицемерии с самого начала времён. Это и есть то, что мы называем «цивилизацией».

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