Загадочная история двух семей Шарпен и Вассер вдруг всплывает во время предвыборной борьбы Анны Шарпен-Вассер за кресло мэра. Некий аноним рассылает избирателям письма содержащие подробности смерти деда Анны, а также странной автокатастрофы, когда погибли ее бывший муж и бывшая жена нынешнего мужа. Тетушка Линн, пасынок Франсуа и дочь Мишель неожиданно приходят к выводу, что автором анонимок является не кто иной как муж Анны — Жерар — отец Франсуа и отчим Мишель. И на фоне таких вот жарких предвыборных деньков разгорается роман между Франсуа и Мишель.
ПроизводствоMK2 Productions, France 3 Cinéma, Canal+
Другие названия
La fleur du mal, The Flower of Evil, Die Blume des Bösen, La flor del mal, A romlás virága, Cvet zla, Florile Răului, Il fiore del male, Kötülük çiçeği, Květ Zla, Kwiaty zła, To anthos tou kakou, Το άνθος του κακού, Квітка зла, Цветето на злото, Цветок зла, 악의 꽃, 恶之花, 悪の華, 惡之華, 豪門孽殺
Рейтинг фильма
6.5
Оцените15 голосов
6.4IMDb
Цитаты
Michèle Charpin-VasseurНеделя, прожитая в лицемерии.
Aunt LineДорогая, мы живём в лицемерии уже годами.
François VasseurДавай пофилософствуем. Люди живут в лицемерии с самого начала времён. Это и есть то, что мы называем «цивилизацией».
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