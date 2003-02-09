Загадочная история двух семей Шарпен и Вассер вдруг всплывает во время предвыборной борьбы Анны Шарпен-Вассер за кресло мэра. Некий аноним рассылает избирателям письма содержащие подробности смерти деда Анны, а также странной автокатастрофы, когда погибли ее бывший муж и бывшая жена нынешнего мужа. Тетушка Линн, пасынок Франсуа и дочь Мишель неожиданно приходят к выводу, что автором анонимок является не кто иной как муж Анны — Жерар — отец Франсуа и отчим Мишель. И на фоне таких вот жарких предвыборных деньков разгорается роман между Франсуа и Мишель.

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