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Старик Андрес каждый день несколько раз приезжает на городскую площадь Гаваны. Вместе с ним — старинная шарманка и верный друг, кинкажу (редкое животное из Южной Америки; нечто среднее между енотом, кошкой и обезьяной) по кличке Виво. Гармоничная идиллия Андреса и Виво перетекает в музыкально-танцевальные номера, которые радуют жителей и гостей города. Товарищи живут небогато, но дружно, понимая друг друга с полузвука (для зрителей оба героя говорят на английском, но речь кинкажу Андрес,…