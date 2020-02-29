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Подлинная история банды Келли Подлинная история банды Келли
Киноафиша Фильмы Подлинная история банды Келли Отзывы о фильме «Подлинная история банды Келли»
True History of the Kelly Gang Подлинная история банды Келли 2019 / Австралия / Великобритания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Подлинная история банды Келли»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Нед Келли с детства примирился с ролью главы семейства. Его отец Джон  — не лучшая ролевая модель: вечно упивается самогоном, злится на благоверную, но бездействует, когда супруга своим телом оплачивает неприкосновенность семьи, перед силами правопорядка. Потому в совсем нежном возрасте мальчик решает прокормить семью своими силами, притащив домой бычью ногу. За посягательство на чужой скот в тюрьму посадили, впрочем, не Неда, а Джона. И вскоре, уже за решеткой, пассивный патриарх…

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ignat61 29 февраля 2020, 12:25
Оценка
Это самая худшая добровольная трата моего времени, за всю жизнь! Но видимо, чтобы рассказать вам... НЕПРИКРЫТАЯ ПРОПАГАНДА ПЕДЕРАСТИИ !!! АБСОЛЮТНО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, НЕЛОГИЧНЫЙ, ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ И ГРЯЗНЫЙ ФИЛЬМ, хотя фильмом-то нельзя назвать... Сюжета и смысла нет вообще!!! Возникла мысль написать жалобу в минкультуры. Так как считаю вредным данное видео, для людей с неустойчивой психикой.
29 февраля 2020, 12:25 Ответить
mashque.k 29 февраля 2020, 19:51
Оценка
дичь какая-то
29 февраля 2020, 19:51 Ответить
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