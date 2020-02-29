Наша рецензия

Нед Келли с детства примирился с ролью главы семейства. Его отец Джон — не лучшая ролевая модель: вечно упивается самогоном, злится на благоверную, но бездействует, когда супруга своим телом оплачивает неприкосновенность семьи, перед силами правопорядка. Потому в совсем нежном возрасте мальчик решает прокормить семью своими силами, притащив домой бычью ногу. За посягательство на чужой скот в тюрьму посадили, впрочем, не Неда, а Джона. И вскоре, уже за решеткой, пассивный патриарх…